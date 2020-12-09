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بعد تسببه في تأجيل مباراة سان جيرمان وباشاك شهير.. كولتسيسكو يشرح ما تلفظ به

الرياضة

بعد تسببه في تأجيل مباراة سان جيرمان وباشاك شهير.. كولتسيسكو يشرح ما تلفظ به
AFP
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فسر سيباستيان كولتسيسكو، الحكم الرابع في مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير التي لم تكتمل، الكلمة التي تلفظ بها في وجه مساعد مدرب الفريق التركي، والتي تسببت في إيقاف اللقاء.

وقال كولتسيسكو: "نيغرو (Negru) تعني أسود باللغة الرومانية.. لست عنصريا".

وتوقفت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه باشاك شهير التركي التي أقيمت أمس الثلاثاء ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما رفص لاعبو الفريق الضيف استكمال اللقاء وغادروا ملعب "حديقة الأمراء" عند الدقيقة 16، عقب عبارات عنصرية وجهها حكم المباراة الرابع سباستيان كولتيسكو لمساعد مدرب الفريق التركي، بيير ويبو.

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وفي غضون ذلك، تعهد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بإجراء تحقيق شامل في الواقعة، وقال إن "العنصرية والتمييز بجميع أشكاله لا مكان لهما في كرة القدم".

وأعلن "اليويفا" عن إعادة المباراة بعد تغيير الحكم الرابع، وقال في بيان: "بعد الحادث الذي تضمن الحكم الرابع، أوقفت المباراة مؤقتا، وبعد مشاورات مع كلا الفريقين تم الاتفاق على إعادة المباراة مع حكم رابع مختلف". 

المصدر:  Sports.ru

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