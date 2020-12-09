ضمن مجموعة البرتغال.. قطر تشارك في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2022

يشارك منتخب قطر لكرة القدم في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022 من أجل الاستعداد للبطولة المقررة على أرضه، بعد حصوله على دعوة من الاتحاد الأوروبي للعبة.

وأعلن الاتحاد القطري في بيان أمس الثلاثاء: "منتخب قطر يشارك في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022.. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وجه الدعوة للعنابي للمشاركة ضمن المجموعة الأولى من التصفيات".

بيان صحفى حول مشاركة المنتخب القطري في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022. pic.twitter.com/K7uH3pdif2 — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) December 8, 2020

وقال رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، إن المشاركة "تعتبر فرصة مثالية لتعزيز أداء منتخبنا الوطني من خلال الاحتكاك بمنتخبات عالمية مثل منتخب البرتغال حامل لقب دوري الأمم الأوروبية والفائز ببطولة كأس أمم أوروبا 2016 والمنتخبات الأخرى في نفس المجموعة".

وتضم المجموعة الأولى منتخبات البرتغال، وصربيا، وإيرلندا، ولوكسمبورغ، وأذربيجان.

ونظرا لخوضه النهائيات بصفته الدولة المضيفة، لن تحتسب نتائج قطر في ترتيب المجموعة التي يتأهل عنها بطلها مباشرة إلى النهائيات، فيما يخوض الثاني ملحقا مؤهلا.

وسحبت قرعة تصفيات أوروبا يوم الاثنين الماضي، بواقع عشر مجموعات يتأهل منها عشرة منتخبات مباشرة إلى النهائيات زائد ثلاثة عبر الملحق.

وتقام ثلاث جولات في مارس المقبل، قبل أن تستكمل التصفيات في سبتمبر، أكتوبر، ونوفمبر.

وكان منتخب قطر، أحرز عام 2019 لقب كأس آسيا في الإمارات للمرة الأولى في تاريخه، وشارك العام الماضي في كوبا أمريكا ببطاقة دعوة، كما سيخوض النسخة المقبلة في الأرجنتين وكولومبيا.

المصدر: أ ف ب