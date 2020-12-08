مانشستر يونايتد ينتظر نتيجة "فضيحة" مواجهة "حديقة الأمراء" لمعرفة مصيره

أصبح فريق مانشستر يونايتد على حافة الهاوية بعد هزيمته أمام مضيفه لايبزيغ الألماني (2-3) في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وسجل ثلاثية الفريق الألماني كل من أنجيلينو خوسي تاسيندي، وأمادو هايدارا، وجاستن كلويفرت في الدقائق (2، 13، 69) على الترتيب

بينما سجل ثنائية الضيوف "الشياطين الحمر" كل من اللاعبين البرتغالي برونو فيرنانديز وهاري ماغوير في الدقيقتين (80 من ضربة جزاء، و83) على التوالي.

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وحجز لايبزيغ مقعدا له في دور الـ16 لدوري الأبطال، بعد أن رفع رصيده إلى 12 نقطة، وتصدر قائمة المجموعة الثامنة (H).

بينما أصبح فريق مانشستر يونايتد قاب قوسين أو أدنى من الخروج من البطولة بعد هذه الهزيمة، وسينتظر نتيجة مباراة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه إسطنبول باشاك شهير، التي توقفت بعد 16 دقيقة من انطلاقتها بسبب إساءات عنصرية وجهها الحكم الرابع للمدرب المساعد بيير ويبو للفريق التركي، عندما كانت نتيجة اللقاء تشير إلى التعادل السلبي، قبل أن يخرج لاعبو الفريقين من الملعب.

المصدر: وكالات