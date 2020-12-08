ليلة تحقيق الأحلام .. ميسي ورونالدو وجها لوجه لأول مرة بعد 947 يوما

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الثلاثاء صوب ملعب "كامب نو" الذي سيكون مسرحا للقاء المرتقب بين برشلونة ويوفنتوس، ضمن الجولة الختامية لدوري أبطال أوروبا.

وسيطلق حكم الساحة الدولي الألماني توبياس شتيلر صفارة بداية هذه المباراة المرتقبة في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

وسيتحقق وسيبدأ النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي هذه المباراة في التشكيلة الأساسية، وذلك لأول مرة بعد 947 يوما، ليتحقق حلم الجماهيرة المتعشطة لرؤية مواجهة مباشرة بين النجمين من جديد، بعد مغادرة الدون البرتغالي فريق ريال مدريد وارتداء قميص "البيانكونيري".

وسيبدأ الهولندي رونالد كومان (57 عاما) المدير الفني لفريق برشلونة "البلوغرانا"، هذا اللقاء المرتقب ضد ضيفه الإيطالي، بالتشكيلة الأساسية التالية:

بينما اختار الإيطالي أندريا بيرلو (41 عاما) المدير الفني لفريق يوفنتوس "البيانكونيري"، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة الفريق الكتالوني:

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وسيتنافس فريقا برشلونة ويوفنتوس، مساء اليوم، على صدارة المجموعة السابعة (G)، بعد أن ضمنا تأهلهما مبكرا إلى دور الستة عشر الكبار لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحقق الفريق الكتالوني 5 انتصارات متتالية من ضمنها على يوفنتوس (2-0) في عقر داره، في غياب رونالدو الذي حرمه فيروس كورونا من مواجهة ميسي.

ويتصدر برشلونة قائمة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، متقدما بفارق 3 نقاط على يوفنتوس، ومن ثم دينامو كييف الأوكراني وفرينسفاروش الهنغاري، صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب، برصيد نقطة واحدة لكل منهما، وسيتنافسان فيما بينهما على المركز الثالث المؤهل إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

المصدر: "twitter/juventusfc/fcbarcelona"