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قائمة المتأهلين لدور 16 من دوري أبطال أوروبا مبكرا

الرياضة

قائمة المتأهلين لدور 16 من دوري أبطال أوروبا مبكرا
Globallookpress
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حجزت ثمانية أندية مقاعدها في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مبكرا قبل الجولة الختامية لمنافسات البطولة التي تشهد 8 مباريات مساء اليوم الثلاثاء، في مختلف ملاعب أوروبا.

وفي ما يلي قائمة الأندية المتاهلة مبكرا لدور 16 من "التشامبيونز ليغ":

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التشكيلة المتوقعة لمواجهة برشلونة ويوفنتوس
التشكيلة المتوقعة لمواجهة برشلونة ويوفنتوس

المجموعة الأولى (A):

  • بايرن ميونخ (ألمانيا)

المجموعة الثالثة (C):

  • مانشستر سيتي (إنجلترا)
  • بورتو (البرتغال)

المجموعة الرابعة (D):

  • ليفربول (إنجلترا)

المجموعة الخامسة (E):

  • تشيلسي ا(إنجليزا)
  • إشبيلية (إسبانيا)

المجموعة السابعة (G):

  • برشلونة (إسبانيا)
  • يوفينتوس (إيطاليا).

المصدر: RT 

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