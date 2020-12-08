قائمة المتأهلين لدور 16 من دوري أبطال أوروبا مبكرا
Globallookpress
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حجزت ثمانية أندية مقاعدها في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مبكرا قبل الجولة الختامية لمنافسات البطولة التي تشهد 8 مباريات مساء اليوم الثلاثاء، في مختلف ملاعب أوروبا.
وفي ما يلي قائمة الأندية المتاهلة مبكرا لدور 16 من "التشامبيونز ليغ":
المجموعة الأولى (A):
- بايرن ميونخ (ألمانيا)
المجموعة الثالثة (C):
- مانشستر سيتي (إنجلترا)
- بورتو (البرتغال)
المجموعة الرابعة (D):
- ليفربول (إنجلترا)
المجموعة الخامسة (E):
- تشيلسي ا(إنجليزا)
- إشبيلية (إسبانيا)
المجموعة السابعة (G):
- برشلونة (إسبانيا)
- يوفينتوس (إيطاليا).
المصدر: RT