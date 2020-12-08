هالك يعلن رحيله عن شنغهاي الصيني بعد مشادة مع مدربه

أكد المهاجم البرازيلي هالك، الذي اشتراه نادي شنغهاي الصيني عام 2016 مقابل 60 مليون دولار من زينيت الروسي وبراتب سنوي بلغ 19 مليون دولار، رحيله عن فريقه إثر خلافه مع مدربه.

وكتب الدولي السابق البالغ 34 عاما على موقع التواصل الاجتماعي "ويبو": "أودع اليوم شنغهاي، الفريق الذي جعلني أشعر وكأنني في بيتي".

وأضاف لاعب بورتو البرتغالي السابق، الذي حمل ألوان منتخب البرازيل في 48 مباراة "أود أن أشكر المشجعين الذين رحبوا بي بحرارة قبل أربع سنوات ووقفوا دوما إلى جانبي".

ولم يستدع مدرب شنغهاي، البرتغالي فيتور بيريرا، المهاجم صاحب العضلات المفتولة، في المباريات الثلاث الأخيرة للفريق بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بسبب "حالة ذهنية سيئة".

واستبدل هالك، الذي كان قائدا لشنغهاي في رحلة إحرازه لقب الدوري في 2018، الشهر الماضي في المباراة ضد يوكوهاما مارينوس (0-1)، فدخل في مشادة كلامية مع مدربه في النفق المؤدي إلى غرف الملابس.

ولم يعد هالك، الذي بلغ معدله هدفا في مباراتين مع شنغهاي، النجم الأبرز في الدوري الصيني، بعد انضمام لاعبين أمثال البلجيكيين مروان فلايني، وموسى ديمبيلي، والسلوفاكي ماريك هامشيك، القائد السابق لنابولي الإيطالي.

المصدر: أ ف ب