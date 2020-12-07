زيدان يتلقى رد الجوهرة الهنغارية للانضمام لريال مدريد

رد النجم الهنغاري الصاعد دومينيك سوبوسلاي لاعب خط وسط فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي لكرة القدم، على طلب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني.

وقال سوبوسلاي "نعم" موافقا على الانضمام لصفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2021، بعد مكالمة زيدان، وذلك وفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية.

وتواصل زيدان بشكل شخصي مع سوبوسلاي عبر مكالمة هاتفية واستفسر منه عن إمكانية انضمامه للفريق الملكي، وطلب منه تسهيل عملية انتقاله إلى أسوار "سانتياغو برنابيو".

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الهنغاري الموهوب وافق على عرض زيدان للحصول على بطاقته من الفريق النمساوي بمجرد فتح باب الميركاتو الشتوي في الشهر القادم.

ودخل سوبوسلاي (20 عاما) في قائمة أولويات ريال مدريد مؤخرا، وأكد وكيل أعمال اللاعب الهنغاري الشاب على الملأ في الآونة الأخيرة على اهتمام "اللوس بلانكوس" بالحصول على خدماته.

وسيدفع ريال مدريد مبلغا يصل إلى 25 مليون يورو للحصول على توقيع سوبوسلاي من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي النمساوي.

المصدر: وكالات