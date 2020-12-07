بوادر أزمة جديدة في برشلونة بسبب لاعبه الجديد بيانيتش

أبدى البوسني ميرالم بيانيتش لاعب برشلونة غضبه لقلة مشاركاته مع "البلوغرانا" قبل مواجهة فريقه السابق يوفنتوس غدا الثلاثاء، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وقال بيانيتش لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية اليوم الاثنين: "أرغب في اللعب أكثر من ذلك. بصراحة لا أعرف السبب.

وأضاف: "أرغب في المشاركة في المزيد من المباريات. أثق في قدرتي على تقديم المزيد من المساعدة للفريق. لعبت جيدا في آخر مرة اختارني فيها المدرب. لا أعرف ما الذي يجب أن أفعله أكثر للعب. أتدرب جيدا وأنا مستعد لخوض المزيد من المباريات".

واختتم: "لست راضيا عن هذا الوضع. لم أقبل في السابق فكرة عدم اللعب ولن أفعل ذلك الآن. أعيش وضعا صعبا لا أقبله".

وانضم بيانيتش البالغ من العمر 30 عاما، إلى صفوف برشلونة في يونيو الماضي مقابل 60 مليون يورو، قادما من يوفنتوس، في صفقة انتقل بموجبها البرازيلي أرتور ميلو إلى الفريق افسباني مقابل 72 مليون يورو.

أصيب اللاعب البوسني عقب وصوله إلى "كامب نو" بفيروس كورونا في أغسطس الماضي، وشارك ذلك في 6 مباريات من أصل 10، وبدأ أساسيا مرة واحدة فقط.

في حين شارك بيانيتش أساسيا في 108 مباريات خلال أربعة مواسم مع يوفنتوس وفاز بلقب الدوري الإيطالي في كل مرة.

ويتصدر برشلونة المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، قبل الجولة الأخيرة، وضمن تأهله مبكرا مع وصيفه يوفنتوس (12 نقطة) إلى دور الستة عشر "للتشامبيونز ليغ"، وسيتنافسان في الجولة الأخيرة على المركز الأول.

المصدر: "رويترز"