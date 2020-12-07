أنباء عن إصابة السوري عمر السومة نجم الأهلي السعودي

أجرى نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، مسحة طبية للاعبي الفريق وفقا للإجراءات الصحية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

📸 أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي #الأهلي مسحة طبية، اليوم الاثنين، وذلك بواسطة الراعي الطبي المستشفى السعودي الألماني @sghjeddahpic.twitter.com/UakblAgrOm — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) December 7, 2020

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أنه تأكد إصابة السوري عمر السومة مهاجم فريق الأهلي، بفيروس كورونا، بعد ظهور نتائج المسحة الطبية التي أجراها أمس الأحد، وسيخضع اللاعب للعزل الصحي وفقا للإجراءات المتبعة من وزارة الصحة.

ومن جهتها، أشارت صحيفة "عكاز" السعودية، إلى أن الجهازين الفني والإداري في فريق الأهلي قررا إلغاء الحصة التدريبية لهذا اليوم انتظارا لظهور النتائج.

يجري لاعبي النادي #الاهلي المسحة الخاصة بفايروس #كورونا بعد قليل ، عقب تعرض عمر السومة للإصابة بالفايروس ، وقرر الجهازان الفني والإداري إلغاء الحصة التدريبية لهذا اليوم انتظاراً لظهور النتائج

متابعة : @Rabanalsafena#عكاظ#ان_تكون_اولا#تطبيق_عكاظhttps://t.co/3DP5iRfI7hpic.twitter.com/jsevpwtUU0 — عكاظ الرياضية (@Okaz_Sports) December 7, 2020

وسيفتقد أهلي جدة بذلك جهود هدافه السومة صاحب الـ4 أهداف هذا الموسم، في مواجهة النصر، يوم السبت المقبل، في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويفصل السومة الذي توج بجائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر الماضي، هدف واحد ليصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي، حيث يتساوى حاليا مع ناصر الشمراني برصيد 126 هدفا لكل منهما.

المصدر: صحف سعودية