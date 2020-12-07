اختر اللاعب الأفضل في العام 2020 بين الثلاثي صلاح ومحرز وزياش!

شهد العام 2020 تألق العديد من اللاعبين العرب في الملاعب الأوروبية، منهم من أكد علو كعبه، ومنهم من بدأ يشق طريقه بقوة ليحفر اسمه بأحرف من ذهب في ملاعب القارة العجوز.

وفي ظل الاهتمام الكبير بالدوري الإنجليزي، الذي يعتبر حاليا أقوى دوري كرة قدم في العالم، وتواجد عدة لاعبين عرب في هذا الدوري، فقد وضع موقع RT قائمة ضمت أشهر وأفضل ثلاثة لاعبين عرب في "البريميير ليغ"، لاختيار الأفضل بينهما في العام 2020.

1 - المصري محمد صلاح

يواصل صلاح (28 عاما)، خطف الأضواء في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه لنادي ليفربول في موسم 2017/2018، وقدم في العام 2020 مستويات رائعة، لا سيما مع مطلع موسم 2021/2020، حيث سجل تسعة أهداف لفريقه في "البريمير ليغ"، ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين بعد انقضاء 11 جولة.

2- الجزائري رياض محرز

صحيح أن مستوى محرز تراجع منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في العام 2018 قادما من ليستر سيتي، الذي قاده في موسم 2015/2016 للتتويج بلقبه الوحيد في مسابقة الدوري الإنجليزي، لكن "الثعلب" الجزائري عاد لاكتشاف نفسه في العام 2020، حيث بدأ يفرض نفسه على تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، بعدما تباينت مشاركاته في الموسم المنصرم بين التشكيلة الأساسية والبدء من مقاعد البدلاء.

وانفجر محرز البالغ عمره 29 عاما، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، التي أقيمت في الـ28 من الشهر الماضي، بتسجيله ثلاثية تاريخية في شباك بيرنلي، ليقود "السيتيزنز" لتحقيق فوز كاسح بخماسية نظيفة.

3- المغربي حكيم زياش

يبقى زياش حديث العهد في الدوري الإنجليزي مقارنة بصلاح ومحرز، فقد انضم النجم المغربي لصفوف نادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بعدما بصم على مسيرة مبهرة مع أياكس أمستردام، توجها بنيل جائزة أفضل لاعب في النادي لثلاثة مواسم متتالية، آخرها كانت في موسم 2019/2020.

ولم يختلف حال زياش كثيرا في تشيلسي، فبعد غيابه بسبب الإصابة عن المباريات الأولى في موسم 2020/2021، استعاد صاحب الـ27 عاما عافيته وتألقه مؤخرا، وبدأ يشارك تدريجيا في المباريات، قبل أن يصبح أحد أفضل صفقات تشيلسي في العام 2020 بشهادة مدربه فرانك لامبارد.

وخاض زياش مع تشيلسي سبع مباريات رسمية حتى الآن، منها خمس مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي، وأربع في دوري أبطال أوروبا، سجل خلاها هدفين وصنع ثلاثة أهداف أخرى.

وسيستمر التصويت لاختيار الأفضل بين الثلاثي المذكور حتى الـ31 من الشهر الجاري.

المصدر: RT