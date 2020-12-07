كومان يستقر على إبرام صفقتين في "الميركاتو الشتوي"

كشف المدير الفني لنادي برشلونة، الهولندي رونالد كومان، المراكز التي يعاني فيها فريقه من مشاكل، والتي يجب تدعيمها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن كومان، يعتقد أن برشلونة بحاجة لإبرام صفقات في سوق الانتقالات الشتوية التي تفتتح في يناير المقبل، على الرغم من الوضع المالي الصعب للنادي الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة، أن كومان، يريد التعاقد مع قلب دفاع بشكل دائم أو على سبيل الإعارة، ومهاجم متعدد المهام، مشيرة إلى أن كشافي "البارسا"، بدأوا بالفعل في البحث عن لاعبين جدد للتعاقد معهم.

وينتظر أن يتخذ نادي برشلونة، القرارات النهائية بشأن التعاقد مع لاعبين جدد، بعد انتخاب رئيس ومجلس إدارة جديد للفريق في 24 يناير المقبل.

وحاول نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، التعاقد مع مدافع مانشستر سيتي، الإسباني إيريك غارسيا، ومهاجم نادي ليون، الدولي الهولندي ممفيس ديباي، لكنه لم ينجح في ذلك، فيما خسر خدمات مهاجمه وهدافه الأوروغوياني لويس سواريز، الذي انضم لنادي أتلتيكو مدريد.

كما يعاني الفريق الكتالوني حاليا من غياب مدافعه المخضرم جيرارد بيكيه، وكذلك المهاجمين عثمان ديمبيلي، وأنسو فاتي، بسبب الإصابة.

ويقدم برشلونة أداء متواضعا في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 24 نقطة، ويتخلف بفارق 12 نقطة عن أتلتيكو مدريد، متصدر المسابقة.

المصدر: sportbox.ru