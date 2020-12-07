مشجعو كرة القدم في الصين يتحدون لمواجهة قرار تغيير أسماء أنديتهم

اتحد مشجعو خمسة أندية صينية لكرة القدم، للتنديد بقرار مثير للجدل من الاتحاد المحلي للعبة، قد يدفع فرقهم إلى تغيير أسمائها في الموسم المقبل.

وبموجب مرسوم "الاسم المحايد"، الذي ينص على أنه يتعين على الأندية إزالة شعارات المستثمرين والشركات التي تمتلكها، فإن كل فرق الدوري الصيني الممتاز تقريبا، والبالغ عددها 16، تواجه إمكانية إعادة تغيير اسمها.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة إصلاحية واسعة النطاق لكرة القدم في الصين، تعود إلى العام 2015، وترمي إلى زيادة الاهتمام بها وجعل البلاد قوة رئيسية في المجال الرياضي.

ولكن ذلك أثار غضب مشجعين لم يكونوا ليعرفوا اسما آخر لفريقهم.

وقالت صحيفة "بكين نيوز"، إنه باستثناء فريق "داليان برو"، فإن معظم الأندية تواجه حاليا إمكانية تعديل أسمائها.

ووضع مشجو أندية "هينان جيانيي"، و"تيانجين تيدا"، و"بكين غوان"، و"شنغهاي شنهوا"، وفريق "جيجيانغ غرينتاون" من الدرجة الثانية، التنافس جانبا لانتقاد سياسة، اعتبروا أنها فشلت في الاستماع إلى مشجعي بعض الفرق الصينية الأكثر شهرة.

وقال مشجعو الأندية المذكورة في رسالة مفتوحة إلى الاتحاد الصيني لكرة القدم بعنوان "التخلي عن التقليد يعادل قطع شرياننا الروحي"، إن "كرة القدم هي ثقافة، ونادي كرة القدم ليس مشروعا بسيطا، بل رمز ثقافي لمدينة أو منطقة".

وأعرب المشجعون الصينيون عن دعمهم الكبير للمشروع الرياضي، لكنهم يعتقدون أنه يجب إجراء استثناءات حين يكون للفريق اسم مستخدم منذ أكثر من عقدين.

وأضاف المشجعون في رسالتهم أن "فريقك شيء عاطفي للجماهير التي تقف في المدرجات طوال العام. اسم الفريق وشعاره ولونه، كلها جزء منه".

ومن جهة أخرى، طلبت بعض الأندية، ومنها فريق "غوانغجو آر أند أف"، من مشجعيها اختيار أسماء لها للموسم المقبل.

المصدر: أ ف ب