الكوري الجنوبي هيونغ مين يهز شباك أرسنال بهدف جميل (فيديو)

أحرز النجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، هدفا رائعا، خلال المباراة التي جمعت فريقه توتنهام بضيفه أرسنال، أمس الأحد، في قمة المرحلة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتلقى النجم الكوري الجنوبي، في الدقيقة 14، تمريرة أمامية من زميله الإنجليزي هاري كين، لينطلق بالكرة من الناحية اليسرى، قبل أن يسدد قذيفة رائعة بيمناه، واضعا الكرة على يسار حارس مرمى أرسنال، الألماني بيرند لينو.

هدف سون بديربي شمال لندن اليوم😍😍👌🏻:



pic.twitter.com/YTQMy9BQii — E P L W O R L D (@EPLworld) December 6, 2020

ورفع هيونغ مين سون بذلك، عدد أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إلى عشرة أهداف، ليحتل وصافة قائمة هدافي المسابقة، خلف مهاجم إيفرتون، دومينيك كالفيرت ليوين، الذي سجل 11 هدفا حتى الآن.

وانتهت مباراة توتنهام وضيفه أرسنال، بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد، ليرتقي توتنهام إلى صدارة الدوري الإنجليزي مناصفة مع حامل اللقب ليفربول، برصيد 24 نقطة لكل منهما.

المصدر: RT