صلاح يواصل هيمنته على الأرقام المميزة في الدوري الإنجليزي (فيديو)

واصل المصري محمد صلاح، تألقه مع فريقه ليفربول، وقاده للفوز على وولفرهامبتون 4-0، في مباراة جمعت الفريقين أمس الأحد، لحساب المرحلة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 24، وصنع هدفا آخر لزميله الكاميروني جويل ماتيب، في الدقيقة 67.

ليفربول × ولفرهامبتون



هدف ماتيب pic.twitter.com/Wue928kCKy — أهداف ⚽ (@DBYoewOEw6mtGoR) December 6, 2020

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن مباراة وولفرهامبتون، تحمل الرقم الـ17 التي ينجح فيها صلاح في التسجيل والصناعة خلال المباراة نفسها في الدوري الإنجليزي، منذ انضمام الفرعون المصري لـ"الريدز" في موسم 2017/2018.

17 - Today is the 17th time Mo Salah has both scored and assisted a goal in the same Premier League game for Liverpool; since 2017-18, this is five more times than any other player (Son Heung-min, 12). Force. pic.twitter.com/5Al05BiK4J — OptaJoe (@OptaJoe) December 6, 2020

وأشارت الشبكة إلى أن صلاح يتقدم على أقرب منافس قام بهذا الرقم خلال نفس الفترة، بفارق خمس مباريات.

كما قالت الشبكة العالمية، إن صلاح ساهم في 111 هدفا في الدوري الإنجليزي منذ انتقاله إلى ليفربول في صيف 2017 (سجل 82 هدفا وصنع 29).

111 - Since returning to the Premier League for the 2017-18 season Mohamed Salah has scored or assisted 111 times in the competition (82 goals, 29 assists), at least 20 more times than any other player (Kane, 91). Inevitable. pic.twitter.com/OhjeAerD4L — OptaJoe (@OptaJoe) December 6, 2020

وأوضحت أن صلاح يتفوق بذلك على أي لاعب آخر في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث يأتي نجم توتنهام، الدولي الإنجليزي هاري كين، في المركز الثاني، بمساهمته في 91 هدفا.

المصدر: "أوبتا"