ميلان يواصل عروضه القوية ويضيف سامبدوريا لقائمة ضحاياه (فيديو وصور)

تغلب ميلان على مضيفه سامبدوريا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ10 من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وسجل هدفي "الروسونيري" الإيفواري فرانك كيسي من ركلة جزاء والإسباني صامويل كاستييخو في الدقيقتين 45 و77، فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد السويدي ألبين إيكدال في الدقيقة الـ82 من عمر اللقاء.

✅ 8 فوز

⭕️ 2 تعادل

❌ 0 خسارة

🔢 26 نقطة



صــــــــــدارة بــــــــــــس 😎#سامبدوريا_ميلان | #ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/KZVUX8EFW4 — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) December 6, 2020

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده في الصدارة إلى 26 نقطة جمعها من 8 انتصارات وتعادلين، ومتقدما عن أقرب مطارديه إنتر ميلان بخمس نقاط، فيما توقف رصيد سامبدوريا عند 11 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

الهدف الثاني لميلان أمام سامبدوريا عن طريق سامو كاستييخو 😍

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🎥 @basamgoal10pic.twitter.com/xctcHj87Si — أخبـار ميـلان (@Rossoneri_ar) December 6, 2020

29 - AC Milan have set their record streak of consecutive Serie A scoring games (30). Unchained.#SampdoriaMilanpic.twitter.com/INcINKsrjN — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 6, 2020

وحقق ميلان في هذه المباراة رقما قياسيا في تاريخ النادي العريق، حيث حقق أطول سلسلة تهديفية بتسجيله في 30 مباراة متتالية في الدوري، ليحطم الرقم القياسي للسلسلة التهديفية المسجلة عام 1973 بـ29 مباراة.

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المصدر: RT