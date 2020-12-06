ليفربول يقسو على وولفرهامبتون برباعية نظيفة (فيديو)

حقق ليفربول فوزا عريضا على ضيفه وولفرهامبتون برباعية بيضاء في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وتناوب على تسجيل رباعية "الريدز" كل من المصري محمد صلاح والهولندي جورجينيو فينالدوم والكاميروني جويل ماتيب والبرتغالي نيلسون سيميدو لاعب وولفرهامبتون بالخطأ في مرمى فريقه في الدقائق 24 و58 و67 و78 على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 24 نقطة واستعاد وصافة الترتيب خلف توتنهام المتصدر الذي يمتلك 24 نقطة أيضا ولكنه يتفوق على "الريدز" بفارق الأهداف، فيما توقف رصيد وولفرهامبتون عند 17 نقطة في المركز العاشر على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

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المصدر: RT