المكسيكي بيريز يحرز باكورة انتصاراته في جائزة صخير البحرينية للفورمولا واحد

أحرز المكسيكي سيرخيو بيريز باكورة انتصاراته خلال مسيرته باحتلاله المركز الأول في سباق جائزة صخير الكبرى المرحلة الـ16 قبل الأخيرة من بطولة العالم للفورمولا واحد اليوم الأحد.

وتقدم بيريز سائق فريق "رايسينغ بوينت" الذي كان يخوض سباقه الرقم 194 في مسيرته، على الفرنسي استيبان أوكون سائق "رينو" الذي حل ثانيا، في حين جاء زميل بيريز في "راسينغ بوينت" الكندي لانس سترول في المركز الثالث.

وقال بيريز بعد فوزه: "لا أجد الكلمات المناسبة. آمل ألا أكون في حلم لأنني حلمت كثيرا على مدى سنوات عدة للوصول إلى هذا اللحظة. انتظرت عشر سنوات، لا أجد ما أقوله".

The longest wait for a first win in F1 history is over...@SChecoPerez reacts to his fantastic maiden win 👇#SakhirGP 🇧🇭 #F1https://t.co/u7ZNIDABky — Formula 1 (@F1) December 6, 2020

وللمفارقة، فان بيريز سيصبح حرا في نهاية الموسم الحالي ولم يجد فريقا للدفاع عن ألوانه الموسم المقبل حتى الآن وقال: "بصراحة، هذا الفوز يجلب لي السلام مع نفسي. ما سيحصل لي ليس بين يدي، أود الاستمرار لكن إذا لم يتسن لي المشاركة العام المقبل، سأعود حتما عام 2022".

وغاب عن السباق سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون الذي توج بطلا للعالم هذا الموسم للمرة السابعة معادلا الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة الألماني مايكل شوماخر، وذلك لإصابته بفيروس كورونا المستجد.

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ويسدل الستار على بطولة العالم في سباق جائزة أبو ظبي الكبرى على حلبة ياس مارينا في الـ13 من ديسمبر الجاري.

المصدر: أ ف ب