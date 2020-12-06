موسيماني يثير حماس جماهير الأهلي المصري بعد الفوز بالثلاثية (صورة)

احتفل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي المصري بتتويج فريقه بالثلاثية "الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر" على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر مدرب النادي الأهلي صورة له عبر حسابه على"إنستغرام"، وأمامه الكؤوس الثلاث التي جمعها نادي القلعة الحمراء.

وأظهرت الصورة موسيماني مع الألقاب التي حققها النادي المصري خلال مسوم تاريخي بكل المقاييس أبرزها اللقب الإفريقي التاسع بعد غياب 7 سنين عن التتويج بها.

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وتفاعلت جماهير الأهلي مع الصورة بشكل كبير على حسابات المدير الفني الشخصية.

وتوج الأهلي بلقب بطل كأس مصر لكرة القدم بتغلبه في المباراة النهائية أمس السبت على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

المصدر: instagram\therealpitsomosimane