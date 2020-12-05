الروسية فالييفا تحقق رقما قياسيا في التزحلق الفني على الجليد (فيديو)

حققت الروسية كاميلا فالييفا رقما قياسيا عالميا جديدا في مسابقة البرنامج القصير للتزلج الفني على الجليد اليوم السبت، خلال المرحلة الخامسة من بطولة روسيا التي تستضيفها العاصمة موسكو.

واحتلت فالييفا المركز الأول في البرنامج القصير عن جدارة واستحقاق بعد أن جمعت 86.20 نقطة، متجاوزة الرقم القياسي العالمي المسجل باسم مواطنتها أليونا كوستارنايا وقدره 85.45 نقطة.

ولن يتم تسجيل رقم فالييفا الجديد كرقم قياسي عالمي كون الاتحاد الدولي للتزحلق الفني على الجليد ISU لا يعترف بالأرقام القياسية خلال المسابقة المحلية.

Камила Валиева лидирует на этапе КР с результатом выше рекорда мираhttps://t.co/o22HWnNa6Kpic.twitter.com/GWlVNUXm4p — РИА Новости Спорт (@rsportru) December 5, 2020

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وجاءت في المركز الثاني كسينيا تسيبينوفا برصيد 67.59، فيما حلت في المركز الثالث أناستاسيا تاراكانوفا برصيد 64.18.

وستقام غدا الأحد مسابقة البرنامج الاختياري.

المصدر: rsport.ria.ru