لاعب الأهلي السابق أحمد الشيخ يقترب من التوقيع للزمالك

ذكرت العديد من التقارير المصرية اليوم السبت أن أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق، أنهى إجراءات انضمامه للزمالك في صفقة انتقال حر بعد موافقة مسؤولي "القلعة البيضاء" على إتمام الصفقة.

وحسب التقارير، أبدت لجنة الكرة في الزمالك موافقتها على ضم أحمد الشيخ وهو ما صدق عليه البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق، ليتم إبلاغ اللاعب بالتوجه لمقر النادي لتوقيع صفقة التعاقد لمدة 3 أعوام.

عاجل | الزمالك ينهي إتفاقه مع أحمد الشيخ على ضم اللاعب لمدة 3 مواسم, واللاعب يتواجد في مقر النادي اليوم من إجل إتمام التعاقد. pic.twitter.com/7UsM31UUjc — Masralarabia Sport (@masrarabiaspor) December 5, 2020

ورحل أحمد الشيخ عن الأهلي مؤخرا بعدما فسخ عقده بالتراضي.

الزمالك ينهي إجراءات ضم أحمد الشيخ بعد موافقة باتشيكو على ضم اللاعب والتوقيع ٣ سنوات، اللاعب سيحضر النادي لليوم من أجل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي 🔴✍️ pic.twitter.com/PpjltfzQzS — Btolat.com (@Btolat) December 5, 2020

المصدر: elbalad.news