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لاعب الأهلي السابق أحمد الشيخ يقترب من التوقيع للزمالك

الرياضة

لاعب الأهلي السابق أحمد الشيخ يقترب من التوقيع للزمالك
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ذكرت العديد من التقارير المصرية اليوم السبت أن أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق، أنهى إجراءات انضمامه للزمالك في صفقة انتقال حر بعد موافقة مسؤولي "القلعة البيضاء" على إتمام الصفقة.

وحسب التقارير، أبدت لجنة الكرة في الزمالك موافقتها على ضم أحمد الشيخ وهو ما صدق عليه البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق، ليتم إبلاغ اللاعب بالتوجه لمقر النادي لتوقيع صفقة التعاقد لمدة 3 أعوام. 

ورحل أحمد الشيخ عن الأهلي مؤخرا بعدما فسخ عقده بالتراضي.

المصدر: elbalad.news

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