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فولوس اليوناني يكشف حقيقة الاعتداء على عمرو وردة

الرياضة

فولوس اليوناني يكشف حقيقة الاعتداء على عمرو وردة
Amr Warda/instagram
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كشف نادي فولوس اليوناني في بيان رسمي حقيقة تعرض اللاعب الدولي المصري عمرو وردة، لاعتداء من قبل جماهير ناديي أولمبياكوس وبانيونيوس.

وكانت تقارير يونانية، أشارت خلال الساعات الماضية، إلى أن عمرو وردة تعرض لمضايقات من قبل جماهير ناديي أولمبياكوس وبانيونيوس خلال مران الفريق.

وأشارت التقارير، إلى أن سبب هجوم الجماهير على اللاعب المصري هو لعب وردة لنادي باوك الذي يعد عدوا لدودا لكل من أولمبياكوس وبانيونيوس.

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ونفى نادي فولوس في بيانه، ما ذكرته التقارير اليونانية، بشأن الاعتداء على عمرو وردة لاعب الفريق.

وأضاف بيان النادي، أن الشجار وقع بين الجماهير وأعضاء النادي، ولم يتعرض أي لاعب من الفريق لأي مضايقة أو إساءة.

يذكر أن وردة انتقل إلى نادي فولوس خلال شهر سبتمبر الماضي، قادما من باوك سالونيك عللى سبيل الإعارة لمدة موسم.

المصدر: volosfc.com + elbalad.news

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