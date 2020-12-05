لوكوموتيف موسكو يقلب الطاولة على روبين في الدوري الروسي (فيديو)

قلب لوكوموتيف موسكو تأخره بهدف أمام ضيفه روبين القادم من مدينة قازان إلى فوز بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الـ17 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح روبين باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الثالثة عن طريق نجمه الكوري الجنوبي إن بيوم هوانغ، وعادل لأصحاب الأرض فلاديسلاف إغناتييف في الدقيقة الـ17.

ولعب روبين بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ47 عقب تعرض لاعبه إيفان إغناتييف للطرد لنيله الإنذار الثاني.

واستغل لوكوموتيف النقص العددي لمنافسه أفضل استغلال، عندما سجل مهاجمه أنطون ميرانتشوك الهدف الثاني في الدقيقة الـ69 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله فلاديسلاف إغناتييف الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بأربع دقائق.

👏 Lokomotiv win against Rubin thanks to a goal from Miranchuk and a double from Ignatyev in their last game at RZD Arena in 2020#RPL#LokomotivRubinpic.twitter.com/AVnXxhAhud — Russian Premier Liga (@premierliga_en) December 5, 2020

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وبهذا الفوز، رفع لوكوموتيف رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد روبين عند 24 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب فرق الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: rsport.ria.ru