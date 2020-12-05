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بعد شفائه من كورونا.. لقطات مؤثرة تجمع سواريز بأبنائه

الرياضة

بعد شفائه من كورونا.. لقطات مؤثرة تجمع سواريز بأبنائه
AFP EITAN ABRAMOVICH
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نشر حساب موقع صحيفة "آس" الإسبانية في "تويتر"، فيديو مؤثرا لعودة النجم الأوروغوياني لويس سواريز إلى بيته وأبنائه الثلاثة، بعد الإعلان عن شفائه من فيروس كورونا المستجد.

وظهر في الفيديو أطفاله الثلاثة دلفينا وبنيامين ولاوتارو لحظة لقائهم، بأبيهم بعد الفراق طيلة فترة الحجر الطويلة.

وانضم سواريز إلى تدريبات ناديه الإسباني الجمعة بعد أن أعلن ناديه شفاء نجمه الأوروغوياني البالغ 33 عاما من "كوفيد-19".

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وغاب سواريز عن أتلتيكو لمدة أسبوعين، حقق خلالهما فريقه فوزين في الدوري المحلي، بهدف دون رد على كل من برشلونة وفالنسيا، فيما تعادل في دوري الأبطال مرتين، مع لوكوموتيف موسكو الروسي من دون أهداف وبايرن ميونخ الألماني بهدف لكل فريق.

وتنتظر أتلتيكو مدريد مباراة مصيرية الأسبوع المقبل في "التشامبيونزليغ" عندما يحل ضيفا على سالزبورغ النمساوي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات، ويكفي "الروخي بلانكوس" التعادل لخطف بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى لدور الـ16 رفقة بايرن ميونخ الألماني حامل اللقب الذي ضمن تأهله سابقا.

المصدر: twitter\AS_TV

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