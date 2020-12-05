تعيين ابنة شويغو رئيسة لاتحاد الترياتلون الروسي

تم انتخاب كسينيا شويغو رئيسة جديدة لاتحاد الترياتلون اليوم السبت في مبنى اللجنة الأولمبية الروسية.

وكانت شويغو نجلة وزير الدفاع الروسي سيرغي هي المرشحة الوحيدة لمنصب رئيس اتحاد الترياتلون، وتم اقتراح ترشيحها من قبل الرئيس السابق للاتحاد، بيتر إيفانوف، الذي تم انتخابه رئيسا لاتحاد ألعاب القوى لعموم روسيا في 30 نوفمبر.

وقالت شويغو: "سأحاول القيام بأكبر عدد ممكن من الأعمال الجيدة في هذا المنصب".

وتبلغ شويغو 29 عاما، وهي مستشارة لنائب رئيس مجلس إدارة غازبروم بنك، ورئيس "رابطة الأبطال" التي تنظم الأحداث الرياضية الجماهيرية.

المصدر: وكالة "تاس" الروسية