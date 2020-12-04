قطر تمطر شباك بنغلاديش بخماسية نظيفة في التصفيات الآسيوية المشتركة (فيديو)

حقق المنتخب القطري فوزا عريضا على نظيره البنغالي بخماسية بيضاء في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الخامسة بالتصفيات الآسيوية المشتركة.

وسجل خماسية "العنابي" كل من أكرم عفيف "هدفين" والمعز علي "هدفين" وعبد العزيز حاتم في الدقائق 9 و33 و72 و78 و90+2.

فيديو : أهداف المباراة منتخبنا الوطني يتقدم 5 - 0 على بنغلاديش ..#قطر_بنغلاديشpic.twitter.com/grLo5ebqvT — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 4, 2020

وبهذا الفوز، رفع المنتخب القطري رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة الخامسة، فيما تجمد رصيد بنغلاديش عند نقطة يتيمة في قاع الترتيب.

#AsianCup2019 champions, 🇶🇦 Qatar extend their lead in Group E after a convincing win over 🇧🇩 Bangladesh!#AsianQualifierspic.twitter.com/mzmNczfXLL — #AsianCup2023 (@afcasiancup) December 4, 2020

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ويتأهل مباشرة صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريقا) إلى نهائيات كأس آسيا المقررة في الصين عام 2023، وإلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم المقررة في قطر عام 2022.

المصدر: RT