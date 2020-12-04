لوس أنجلوس ينجح في تمديد عقد صديق "الملك" لـ5 سنوات إضافية

بعد يوم واحد على قيام لوس أنجلوس ليكرز بتمديد عقد نجمه ليبرون جيمس "الملك" لعامين إضافيين، نجح في الاحتفاظ بخدمات زميله أنتوني ديفيس لـ5 سنوات إضافية أيضا مقابل 190 مليون دولار.

وانضم ديفيس إلى ليكرز الموسم الماضي قادما من نيو أورليانز بيليكانز في صفقة شهدت انتقال ثلاثة لاعبين في الاتجاه المعاكس بينهم لونزو بول.

وشكل ديفيس البالغ 27 عاما إلى جانب جيمس قوة ضاربة، وساهما بشكل كبير في إحراز فريقهما لقب الدوري الأمريكي لكرة السلة لدى استئناف الموسم في أورلاندو إثر توقف قرابة خمسة أشهر بسبب جائحة كوفيد-19.

Lakers and Anthony Davis are finalizing a five-year, $190M max contract, his agent Rich Paul tells @wojespnpic.twitter.com/NuwFKlYi7s — Bleacher Report (@BleacherReport) December 3, 2020

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وكان وكيل أعمال جيمس كشف الأربعاء أن الأخير وافق على تمديد عقده مع ليكرز لموسمين إضافيين حتى موسم 2023-2024 مقابل 85 مليون دولار.

وأمضى ديفيس سبعة مواسم مع بيليكانز قبل الانتقال إلى ليكرز في يونيو 2019.

وسجل ديفيس معدلا مقداره 26,1 نقطة في المباراة الواحدة إلى جانب 9,3 متابعات و3,2 تمريرات حاسمة في موسم 2019-2020، واختير ثاني أفضل لاعب مدافع خلال الموسم الفائت وراء اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو نجم ميلووكي باكس.

المصدر: "أ ف ب"