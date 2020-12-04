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منافس مايك تايسون من التسعينيات يرغب بالانتقام

الرياضة

منافس مايك تايسون من التسعينيات يرغب بالانتقام
Reuters Lynn Millspaugh
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يريد الملاكم السابق الأمريكي جيمس دوغلاس العودة إلى الحلبة والقتال لمواجهة بطل العالم المطلق للملاكمة سابقا مايك تايسون.

ويرغب دوغلاس البالغ 60 عاما بالانتقام بعد مشاهدة النزال الاستعراضي الذي جمع بين تايسون وبطل سابق آخر روي جونز جونيور. 

وقال دوغلاس في مقابلة أجراها مع USA Today: "بالطبع سيكون من الرائع مقاتلة مايك مرة أخرى. أنا مقاتل وما زلت أشعر أنني بحالة جيدة".

وأضاف منافس تايسون السابق، الذي واجهه أول مرة في تسعينيات القرن الماضي: "تكفي معركة أخرى".

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أقيمت مواجهة استعراضية بمشاركة تايسون ومواطنه روي جونز في 29 نوفمبر في لوس أنجلوس، وانتهت بينهما بالتعادل.

وكلا الملاكمين كانا غير راضيين عن نتيجة النزال، كما أعرب الملاكمان عن رغبتهما في القتال مرة أخرى.

في فبراير عام 1990 في اليابان، أوقع دوغلاس هزيمة غير متوقعة بتايسون بالضربة القاضية في الجولة 10، واستحوذ على ثلاثة أحزمة في الوزن الثقيل، لكنه خسر أمام إيفاندر هوليفيلد في النزال الذي تلاه.

المصدر: lenta.ru

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