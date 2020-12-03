الدوري الأوروبي.. أرسنال يهدي رباعية لجماهيره العائدة إلى مدرجات ملعب الإمارات (فيديو)

واصل أرسنال الإنجليزي عروضه القوية بالدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه العريض على ضيفه رابيد فيينا النمساوي بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما الخميس ضمن الجولة الخامسة من المسابقة.

وأمام 2000 مشجع سمح بدخولهم إلى ملعب الإمارات معقل أرسنال وسط إجراءات احترازية صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا، سجل لاعبو "المدفعجية" رباعية تناوب على تسجيلها كل من الفرنسي ألكسندر لاكازيت والإسباني بابلو ماري وإدوارد نكيتياه وإيميل سميث روي في الدقائق 10 و17 و44 و66 على الترتيب، فيما سجل الياباني كويا كيتاغاوا هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة الـ47 من عمر اللقاء.

To the 2,000 fans inside Emirates Stadium tonight and our supporters around the world.



𝗧𝗵𝗮𝗻𝗸 𝘆𝗼𝘂 ❤️ pic.twitter.com/xWAgvIo73q — Arsenal (@Arsenal) December 3, 2020

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وهذا الفوز، هو الخامس على التوالي لأرسنال الذي يتصدر المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، وكان قد ضمن سابقا تأهله لدور الـ32 من المسابقة.

في المقابل، توقف رصيد رابيد فيينا عند 6 نقاط في المركز الثالث.

المصدر: RT