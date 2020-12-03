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أتلتيكو مدريد يعلن شفاء سواريز من فيروس كورونا

الرياضة

أتلتيكو مدريد يعلن شفاء سواريز من فيروس كورونا
Reuters
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أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الخميس، شفاء نجمه الأوروغوياني لويس سواريز البالغ 33 عاما من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف النادي المدريدي في بيانه أن سواريز سينضم غدا الجمعة لتدريبات "الروخي بلانكوس" استعدادا للمباريات المقبلة.

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وغاب سواريز عن أتلتيكو لمدة أسبوعين، حقق خلالهما فريقه فوزين في الدوري المحلي، بهدف دون رد على كل من برشلونة وفالنسيا، فيما تعادل في دوري الأبطال مرتين، مع لوكوموتيف موسكو الروسي من دون أهداف وبايرن ميونخ الألماني بهدف لكل فريق.

وتنتظر أتلتيكو مدريد مباراة مصيرية الأسبوع المقبل في "التشامبيونزليغ" عندما يحل ضيفا على سالزبورغ النمساوي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات، ويكفي "الروخي بلانكوس" التعادل لخطف بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى لدور الـ16 رفقة بايرن ميونخ الألماني حامل اللقب الذي ضمن تأهله سابقا.

المصدر: RT

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