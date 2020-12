اختيار ديفيز نجم بايرن ميونخ أفضل لاعب كرة قدم في كندا عام 2020

Alphonso Davies is #TheBestInCanada 🇨🇦



🏆 #UCL winner ✔️

🏆 Bundesliga ✔️

🏆DFB-Pokal ✔️

🏆UEFA Supercup✔️

⚽️23 wins in a row✔️

🏆DFL-Supercup✔️

💨Fastest in the Bundesliga✔️

🏆Bundesliga Rookie of the Season✔️

🏆 #UCL Squad of the Season✔️

🌎 UN Refugee Agency Supporter✔️



🍁 https://t.co/alQxfBYkBP