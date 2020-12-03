اختيار هدف الروسي أوفيتشكين الأجمل في القرن الـ21 ضمن دوري الهوكي الأمريكي "NHL" (فيديو)

أعلنت شبكة sportsnet الكندية، عن فوز هدف الروسي ألكسندر أوفيتشكين لاعب "واشنطن كابيتالز" بلقب أجمل هدف في القرن الـ21، في دوري الهوكي الأمريكي "NHL".

وسجل أوفيتشكين البالغ 35 عاما هدفه التاريخي خلال مباراة فريقه "واشنطن كابيتالز" أمام "فينيكس" عام 2006.

واستلم أوفيتشكين القرص من منتصف الملعب وانطلق مسرعا إلى مرمى المنافس، وأثناء مراوغته لأحد لاعبي فينيكس، اختل توازنه وسقط على الجليد، ولكنه أثناء سقوطه، لف جسده 360 درجة وضرب القرص بعصاه من وضعية صعبة للغاية مسجلا هدفا عالميا من الصعب تكراره.

Мы-то с вами знали о величии Саши Овечкина 😉



Теперь настала очередь НХЛ: из 140 тысяч голов в XXI веке лучшей была признана шайба Овиhttps://t.co/WDQ9FpGmORpic.twitter.com/ma6he817aO — РИА Новости Спорт (@rsportru) December 3, 2020

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وفي المرحلة الأولى اختارت شبكة sportsnet العالمية 32 هدفا من ضمن 14 ألف هدفا تم تسجيلها منذ بداية عام 2000.

وفي المرحلة الثانية، بدأ تصويت الجماهير التي اختارت هدف أوفيتشكين الأجمل في القرن الـ21.

يذكر أن أوفيتشكين انضم إلى "واشنطن كابيتالز" عام 2005، وحقق خلال مسيرته مع النادي الكثير من الألقاب الجماعية والفردية.

ويعتبر دوري الهوكي الوطني (NHL)، أشهر وأقوى بطولات هوكي الجليد في العالم، وتقام البطولة سنويا بمشاركة 30 فريقا من كندا والولايات المتحدة، ويلعب في صفوف هذه الأندية أقوى لاعبي العالم المحترفين.

المصدر: sportsnet.ca+rsport.ria.ru