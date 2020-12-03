مباريات روسيا في كأس "القناة الأولى" لهوكي الجليد ستقام بحضور جماهيري

أعلن الاتحاد الروسي لهوكي الجليد اليوم الخميس عن بدء طرح تذاكر كأس "القناة الأولى" لهوكي الجليد للبيع، والتي ستقام على ملعب "تسيسكا أرينا" بالفترة بين 17 و20 ديسمبر الجاري.

📢 Делаем день ещё лучше — объявляя о старте продаж билетов на матчи Кубка Первого канала! Стоимость билетов начинается от 600 рублей: https://t.co/1qIEWTu7bF#снамироссияpic.twitter.com/N0Q4lbAkDQ — Хоккей России (@russiahockey) December 3, 2020

وحسب بيان الاتحاد الروسي، سيسمح بالحضور الجماهيري للمباريات التي سيكون المنتخب الروسي طرفا فيها فقط، وستتراوح أسعار التذاكر بين 600 و6200 روبل (بين 8 و83 دولارا).

وسمح بحضور 25% من سعة مدرجات ملعب "تسيسكا أرينا".

ФХР объявила о старте продаж билетов на Кубок Первого каналаhttps://t.co/agsyXGivDmpic.twitter.com/oeSYIwVJEv — РИА Новости Спорт (@rsportru) December 3, 2020

يذكر أن المنتخب الروسي يتصدر الجولة الأوروبية لهوكي الجليد التي تعتبر كأس "القناة الأولى" إحدى مراحلها، برصيد 8 نقاط من ثلاث مباريات، يليه في المركز الثاني المنتخب التشيكي بـ6 نقاط، وثالثا المنتخب الفنلندي بـ3 نقاط، وأخيرا المنتخب السويدي بنقطة يتيمة.

المصدر: تاس