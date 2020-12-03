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رونالدو يوجه رسالة احتفالا بإنجازه التاريخي الجديد

الرياضة

رونالدو يوجه رسالة احتفالا بإنجازه التاريخي الجديد
Reuters MASSIMO PINCA
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وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم وهداف يوفنتوس، رسالة شكر للاعبين بمختلف الأندية والمدربين الذين ساعدوه على تحقيق إنجاز الوصول للهدف رقم 750 في مسيرته الكروية.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام": "750 هدفا، 750 لحظة سعيدة و750 ابتسامة على وجوه مشجعينا".

وأضاف: "شكرا لكل اللاعبين والمدربين الذين ساعدوني لتحقيق هذا الرقم المذهل، وشكرا لجميع المنافسين المخلصين الذين جعلوني أعمل بجد أكثر وأكثر كل يوم".

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وأتم: "ولكن قبل كل شيء ، بفضل عائلتي الرائعة، الحاضرة دائما في أفضل وأسوأ لحظاتي. المحطة التالية: 𝟖𝟎𝟎 هدف! دعونا ننطلق!".

وسجل البرتغالي الهدف رقم 750 في مسيرته الرياضة خلال مباراة فريقه مع دينامو كييف الأوكراني ضمن دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء.

المصدر: instagram\cristiano

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