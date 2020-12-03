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4 لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب بالجولة الـ5 من دوري الأبطال

الرياضة

4 لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب بالجولة الـ5 من دوري الأبطال
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة لدور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورشح "يويفا" أربعة لاعبين للجائزة عن أدائهم مع أنديتهم في الجولة الخامسة للمسابقة على النحو التالي:الفرنسي أوليفيه جيرو، حيث سجل 4 أهداف في فوز تشيلسي الإنجليزي أمام إشبيلية الإسباني (4-0).

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تعرف على الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الجولة الـ5 من دوري أبطال أوروبا
تعرف على الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الجولة الـ5 من دوري أبطال أوروبا

ورشح البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي أحرز هدفين في فوز إنتر ميلان الإيطالي أمام بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني (3-2).

كما رشح التركي عرفان قهوجي، وسجل ثلاثة أهداف فى مباراة فريقه أمام لايبزيغ، وانتهت بهزيمة فريقه التركي باشاك شهير (4-3).

ورابعا، الألباني ميرجيم بيريشا، وأحرز هدفين في فوز سالزبورغ النمساوي أمام لوكوموتيف موسكو الروسي (3-1).

المصدر: UEFA Champions League

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