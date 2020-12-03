مشهد مؤثر أثناء تشييع المدرب كريم سلمان والكرخ العراقي يتخذ إجراء لمدى الحياة

فجعت كرة القدم العراقية، الأربعاء، بوفاة كريم سلمان، نجم منتخب "أسود الرافدين" السابق ومدرب فريق الكرخ، عن عمر ناهز 55 عاما، متأثرا بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشيع جثمان سلمان داخل ملعب نادي الكرخ الرياضي، أثناء مباراة فريقي الطلبة والقاسم، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز العراقي، قبل أن يدفن في إحدى المقابر بالعاصمة بغداد، وشهد الموقف بكاء وانهيار الموجودين في الملعب.

من جانبها قررت إدارة الكرخ الإبقاء على كريم سلمان مديرا فنيا للفريق مدى الحياة حتى وهو متوف، لتحصل أسرته على جميع مستحقاته المالية.

لقطات حزينة

دموع الفقد والاسى واضحة لحظة تشييع جنازة المدرب الخلوق الراحل #عبد_الكريم_سلمان داخل ملعب الكرخ اثناء مباراة الطلبة والقاسم pic.twitter.com/LxnDwtkbtO — العراق سبورت (@IrqSport) December 2, 2020

انهيار جميع المتواجدين في ملعب الكرخ بعد دخول جنازة الراحل كريم سلمان ...

مشهد لا يوصف pic.twitter.com/Kkyh7HpKsZ — العراق سبورت (@IrqSport) December 2, 2020

وأصيب سلمان منذ أسبوعين بكورونا وشهدت حالته الصحية تحسنا نسبيا قبل أن تتدهور في الأيام الثلاثة الأخيرة الماضية وتم نقله إلى المستشفى ليفارق الحياة.

ودافع سلمان عن ألوان فريقه الأم الطلبة أحد أبرز أندية العاصمة وأشرف على تدريبه في ما بعد أكثر من موسم قبل أن يستقر مدربا للكرخ منذ موسمين.

وبات سلمان رابع لاعب عراقي دولي سابق يذهب ضحية هذه الجائحة بعد وفاة كل من أحمد راضي وناظم شاكر وعلي هادي في وقت سابق من هذا العام.

المصدر: "العراق سبورت"