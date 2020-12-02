"سوبر هاتريك" جيرو يقود تشيلسي لاكتساح إشبيلية وضمان الصدارة (فيديو)

حقق تشيلسي الإنجليزي فوزا عريضا على مضيفه إشبيلية الإسباني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الأربعاء لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

وتألق الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم "البلوز" بتسجيله أهداف فريقه الأربعة "سوبر هاتريك" في شباك الفريق الأندلسي في الدقائق 8 و54 و74 و83 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز الكبير، ضمن تشيلسي إنهاء دور المجموعات في صدارة المجموعة الخامسة بعد أن رفع رصيده إلى 13 نقطة مبتعدا بفارق 3 نقاط عن إشبيلية الوصيف.

وحتى في حال خسارة تشيلسي في الجولة الأخيرة وفوز إشبيلية سيبقى "البلوز" متصدرا بأفضلية المواجهات المباشرة كون مباراة الذهاب بينهما في الجولة الأولى انتهت بالتعادل.

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يذكر أن بطاقتي التأهل لدور الـ16 عن المجموعة الخامسة حسمتا منذ الجولة الماضية لمصلحة فريقي تشيلسي وإشبيلية اللذين تنافسا اليوم على صدارة المجموعة.

في المقابل، ضمن كراسنودار الروسي (4 نقاط) المركز الثالث في المجموعة وانتزع بطاقة الدوري الأوروبي بتغلبه على ضيفه رين الفرنسي متذيل الترتيب بنقطة يتيمة في وقت سابق اليوم.

المصدر: RT