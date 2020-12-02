كراسنودار يحقق فوزه الأول في دوري الأبطال ويقطع تذكرة الدوري الأوروبي (فيديو)
حقق كراسنودار الروسي فوزا ثمينا على ضيفه رين الفرنسي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.
ويدين كراسنودار بالفضل في الفوز لنجمه السويدي ماركوس بيرج الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ71.
وهذا الفوز، هو الأول لكراسنودار في مشاركته الأولى في "التشامبيونزليغ" بعد تعادل وحيد (أمام رين في الذهاب) و3 خسارات، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ويضمن المركز الثالث المؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي، فيما يتذيل رين فرق المجموعة برصيد نقطة يتيمة.
Эти парни добыли сегодня первую в истории клуба победу в основном турнире @ChampionsLeague. Браво, команда 👏#ЛЧ#ЛигаЧемпионов#КраснодарРенн#БыкиВЕвропеpic.twitter.com/TRsohryDZg— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 2, 2020
يذكر أن بطاقتي التأهل لدور الـ16 عن المجموعة الخامسة حسمتا منذ الجولة الماضية لمصلحة فريقي تشيلسي وإشبيلية اللذين يتنافسان في وقت لاحق اليوم على الصدارة في المباراة الثانية بالمجموعة.
المصدر: RT