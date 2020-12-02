وفاة لاعب مصري أثناء استعداده لمباراة كرة قدم

توفي محمد الفكهاني، لاعب ناديي بتروجت واتحاد الشرطة المعتزل، ابن محافظة بني سويف إثر سقوطه مغشيا عليه بملعب الساحة الشعبية بمدينة بني سويف، خلال استعداده لمباراة كرة قدم ودية.

وفاة اللاعب محمد الفكهاني ابن بني سويف | صور https://t.co/1zH5y9yh6f — الأهرام AlAhram (@AlAhram) December 1, 2020

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وقال توني عثمان، عضو لجنة الحكام الرئيسية رئيس نادي الشبان المسلمين، إن الفكهاني، توفي أمس الثلاثاء إثر توقف عضلة القلب أثناء استعداده لمباراة كرة قدم مع أصدقائه، فسقط مغشيا عليه، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله لإحدى المستشفيات الخاصة لمحاولة إسعافه.

وأضاف عثمان، أن اللاعب الراحل بدأ مسيرته الكروية في نادي تليفونات بني سويف، قبل أن ينتقل لعدد من الأندية بالدوري الممتاز، أبرزها ناديي بتروجيت واتحاد الشرطة، وأنهى مسيرته الكروية في الموسم الماضي، بمشاركته مع نادي الشبان المسلمين، بدوري القسم الرابع، ليعتزل نهاية الموسم، ويتجه لإنشاء أكاديمية لبراعم كرة القدم.

المصدر: صحيفة الأهرام المصرية