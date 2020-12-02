السلطات المصرية تفرج عن 15 شخصا أوقفوا بتهمة التنمر على نجم الزمالك شيكابالا

أفرجت السلطات المصرية عن 15 شخصا بمحافظتي البحيرة والأقصر، بعد توقيفهم الأحد بتهمة التنمر على اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك حسب ما قال مسؤول قضائي الأربعاء.

وقال المسؤول لوكالة "فرانس برس": "النيابة العامة في الأقصر (جنوب) تقرر (الأربعاء) إخلاء سبيل المتهمين الأربعة في واقعة التنمر باستخدام كلب أسود ضد لاعب الزمالك محمود عبد الرازق الملقب شيكابالا بكفالة مالية قدرها 500 جنيه (32$)".

وأضاف المسؤول أن "نيابة ايتاي البارود بمحافظة البحيرة (دلتا النيل) أخلت سبيل 11 شخصا، أمس الثلاثاء، في واقعة التنمر أمام المقابر بضمان محل إقامتهم".

وأفاد المسؤول أن هذا الإفراج هو على ذمة التحقيق، ما يعني أن القضية لم تنته.

وكانت السلطات المصرية أوقفت، الأحد، 15 شخصا بتهمة التنمر، عقب توجيه إهانات إلى "شيكابالا"، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية في بيان.

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وبعيد تحقيق النادي الأهلي لقبه التاسع في دوري أبطال إفريقيا بفوزه الجمعة على غريمه التقليدي الزمالك 2-1، خرج المشجعون للاحتفال بقمصان وأعلام ناديهم الحمراء في مختلف محافظات مصر.

وسجل المخضرم شيكابالا البالغ 34 عاما هدف الزمالك من مجهود وتسديدة رائعين.

ولطالما شهدت مباريات الأهلي والزمالك حساسية مفرطة داخل الملعب وخارجه، نظرا للمبارزة التاريخية بينهما.

المصدر: "أ ف ب"