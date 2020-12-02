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إصابة نجم برشلونة سيرجي روبيرتو بفيروس كورونا

الرياضة

إصابة نجم برشلونة سيرجي روبيرتو بفيروس كورونا
Globallookpress Daisuke Nakashima
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أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، إصابة لاعبه سيرجي روبيرتو البالغ 28 عاما بفيروس كورونا المستجد.

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وأكد النادي الكتالوني في بيانه أن روبيرتو معزول في منزله منذ الـ21 من نوفمبر الماضي بسبب الاصابة العضلية التي يتعافى منها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن اللاعب لا يعاني أعراض وبصحة جيدة.

يذكر أن برشلونة يحل ضيفا اليوم على فيرينتسفاروش الهنغاري ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: fcbarcelona_ara/twitter

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