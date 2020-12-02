دوري الأبطال.. الاتحاد الأوروبي يدرس دورا افتتاحيا من 10 مباريات

سيناقش الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذا الأسبوع مقترحات بشأن تغيير نظام مسابقته الأولى للأندية، دوري الأبطال، بحيث تخوض الفرق 10 مباريات على الأقل في الدور الأول.

ويتوقع أن يبدأ الاتحاد القاري بتطبيق النظام الجديد عام 2024، وذلك في ظل خشيته من اعتماد بطولة رديفة "سوبر ليغ" تضم فقط الأندية الكبرى في القارة العجوز.

وذكرت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية إن "النظام السويسري" سيعتمد في المسابقة، بحيث تشارك كل الفرق الـ32 أو الـ36 في دوري واحد وتواجه عشرة أندية مختلفة، في أبرز مؤشرات الاصلاح على المسابقة الأشهر عالميا للأندية.

وبعد سحب القرعة مع تحديد لرؤوس المجموعات، يخوض كل فريق خمس مباريات على أرضه، ثم خمس مباريات خارج ملعبه، ضد أندية من مستويات مختلفة.

La UEFA presenta a la ECA la reforma de la Champions League para 2024-25.



2 opciones:

a) Liga regular de 32 equipos + play off (por clasificación) con 16 clubs.

b) 6 grupos de 6. 10 partidos. Después, 1/8, 1/4...



Final 4 o 8 en una sede. https://t.co/0qm0uh24p1 — adriBFB (@adriBFB) December 2, 2020

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وتم تصميم النظام الجديد لخوض عدد أقل من المباريات الهامشية في المجموعات، وأكبر بين الأندية الكبرى في القارة.

وبعد خوض عشر مباريات، تتأهل الأندية الـ16 الأولى في الترتيب إلى الدور الإقصائي، والأندية بين المركزين 17 و24 إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وفي الدور الإقصائي الأول، يواجه المتصدر صاحب المركز الـ16 الأخير، والثاني يواجه الخامس عشر... في نظام مشابه إلى حد ما الأدوار الاقصائية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "أن بي ايه".

ويخوض حاليا 32 فريقا دور المجموعات، بواقع أربعة أندية في ثماني مجموعات، حيث يتأهل المتصدر ووصيفه الى دور الـ16 بعد خوض 6 مباريات، فيما ينتقل الثالث الى البطولة الرديفة "يوروبا ليغ".

وتم استبعاد مقترحات سابقة تضمنت توزيع الأندية على أربع مجموعات تضم كل واحدة ثمانية أندية، وذلك لضمان خوض كل فريق 14 مباراة.

المصدر: "أ ف ب"