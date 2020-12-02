وفاة الدولي المغربي محمد أبرهون بعد صراع مع المرض

توفى اللاعب المغربي، محمد أبرهون، الأربعاء، عن سن ناهز 31 عاما، بعد معاناة مع مرض السرطان الذي أصيب به قبل أشهر، وكان سببا في ابتعاده عن فريقه السابق ريزي سبور التركي.

وحسب مصادر إعلامية، فإن أبرهون فارق الحياة صباح اليوم في أحد المستشفيات التركية، حيث كان يتعالج من مرض السرطان.

الصورة التي تخلد اسم محمد ابرهون في قلوب التطوانيين بسم الله الرحمن الرحيم "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ... تم النشر بواسطة ‏‎MOBACHIR Min TETOUAN‎‏ في الأربعاء، ٢ ديسمبر ٢٠٢٠

وكان الراحل أحد نجوم المغرب التطواني وعاش مع الفريق الفترة الذهبية عندما توج بدوري المغربي، قبل أن يخوض تجارب احترافية خارجية مع فريق موريرينسي البرتغالي وريزي سبور التركي.

وانضم محمد أبرهون إلى منتخب المغرب للمرة الأولى موسم 2010، وحصد على وصافة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت سن 23 عاما، وشارك معه في منافسات نهائيات أولمبياد لندن.

وكشف مصدر مطلع، أن الاتحاد المغربي لكرة القدم، أجرى اتصالاته بمسؤولين في وزارة الخارجية المغربية، وذلك بهدف استقدام جثمان اللاعب الراحل من تركيا للمغرب .

المصدر:sport.le360