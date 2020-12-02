بالفيديو.. فورمولا1 تستعيد ذكرى الأسطورة شوماخر بتزامن دخول نجله أول سباق الموسم المقبل

سيخوض الألماني، ميك شوماخر، نجل بطل العالم للفورمولا 1 سبع مرات، الأسطورة مايكل شوماخر، بداياته كسائق أساسي في بطولة الفئة الأولى عام 2021 مع فريق هاس "بعقد لعدة سنوات".

وللدخول أكثر في أجواء المنافسات، سيشارك السائق ميك، البالغ 21 عاما، في التجارب الحرة الأولى من جائزة أبوظبي الكبرى في 11 ديسمبر وتجارب نهاية السنة على الحلبة عينها في ياس مارينا في 15 الجاري.

وأعلن الفريق الأمريكي هاس في بيان الأربعاء:"تعاقد فريق هاس للفورمولا 1 مع الألماني ميك شوماخر كجزء من التجديد الكامل لسائقيه لبطولة العالم 2021 للفورمولا 1، وفي عقد يمتد لسنوات طويلة".

وسيقود ميك شوماخر إلى جانب الروسي نيكيتا مازيبين البالغ 21 عاما أيضا.

وشارك حساب Formula 1 الرسمي على "تويتر" فيديو للأب الأسطورة وبرفقته ابنه ميك عندما كان عمره لايتخطى العام الواحد، وجعله يلمس عجلة قيادة سيارة السباق لأول مرة.

Baby @SchumacherMick first got behind the wheel with his father Michael at just one year old 🥺#F1#RoadToF1pic.twitter.com/2RYP9aQ061 — Formula 1 (@F1) December 2, 2020

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وكان شوماخر الابن انضم العام الماضي إلى أكاديمية فيراري للسائقين في سعيه للانتقال إلى فريق "الحصان الجامح" والسير على خطى والده "البارون الأحمر" الذي قاد الصانع الإيطالي إلى قمة الفئة الأولى محرزا معه لقب بطولة السائقين خمس مرات والصانعين ست مرات، علما أن سجل "شومي" يتضمن سبعة ألقاب عالمية للسائقين.

وتوج ميك بطلا للسلسلة الأوروبية لسباقات فورمولا 3 عام 2018، قبل أن يتدرج صعودا للفورمولا 2 العام الماضي، حيث لم يتمكن من احتلال أفضل من المركز الثاني عشر في الترتيب النهائي للسائقين، مع انتصار يتيم على حلبة هنغارورينغ المجرية. لكن هذا الموسم يتصدر ترتيب بطولة فورمولا 2 قبل جولة واحدة على الختام في البحرين.

ودخل شوماخر الأب البالغ 51 عاما في "سبات" عميق منذ 29 ديسمبر 2013، يوم تعرض لحادث تزلج سبب له إصابة في الرأس. وتحيط عائلته التي تتخذ من غلاند في سويسرا مقرا لإقامتها، وضعه الصحي بالسرية التامة.

المصدر: "أ ف ب"