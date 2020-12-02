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بعد عودة "قاضم أذنه" إلى حلبات الملاكمة.. هوليفيلد يتحدى تايسون من جديد

الرياضة

بعد عودة
AFP ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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جذبت عودة مايك تايسون إلى حلبات الملاكمة اهتماما كبيرا، والآن يبحث زميل الأسطورة، الأمريكي إيفاندر هوليفيلد، بطل العالم المطلق للملاكمة سابقا، عن قطعة من الكعكة.

وعاد تايسون، البالغ 54 عاما، الأسبوع الماضي إلى الحلبات لمواجهة الملاكم، روي جونز جونيور، في لوس أنجلوس، وانتهى اللقاء بينهما بالتعادل.

هذا الأمر دفع هوليفيلد، البالغ 58 عاما، لتوجيه تحد لتايسون، وقال في بيان صحفي الثلاثاء موجها كلامه لتايسون: "لم تعد لديك أية أعذار. قلت أنك تريد أن تواجهني في الحلبة والناس تنتظر قرارك، هيا وقع العقد ولنتواجه مرة جديدة".

بدوره سبق لتايسون ذكر اسم هوليفيلد في المقابلات التي لحقت نزاله مع جونز، مشيرا إلى أنه شيء سيكون مهتما به إذا كان هناك طلب من المعجبين.

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يذكر أن هوليفيلد واجه تايسون في نزالين من قبل، الأول عام 1996 وانتهى بفوز هوليفيلد، والثاني كان النزال الأشهر بعد عام واحد، وانتهى أيضا بهزيمة تايسون، ولكن هذه المرة بسبب قضمه أذن منافسه، ليتم إيقاف النزال ومعاقبة الرجل الحديدي بالاستبعاد.

المصدر: iz.ru

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