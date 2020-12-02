شاهد.. لوكاكو يشعل الأجواء بقيادة إنتر ميلان للفوز في ألمانيا

أحرز روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، ثنائية في الشوط الثاني ليمنح فريقه الفوز 3-2 خارج أرضه على بروسيا مونشنغلادباخ، ضمن المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء.

وأثبت المهاجم البلجيكي أنه المنقذ لإنتر مرة أخرى حيث كان قد سجل هدفين أيضا، أحدهما في الدقيقة الأخيرة، ليتعادل إنتر 2-2 مع الفريق الألماني في إيطاليا في الجولة الافتتاحية، بذلك حافظ إنتر على آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية قبل جولة واحدة.

وسجل لوكاكو هدفه الأول في الدقيقة 64 ليجعل النتيجة 2-1 لإنتر، ثم أحرز هدفه الشخصي الثاني بعدها بتسع دقائق ليجعل النتيجة 3-1 للضيوف، حيث يحتاج إنتر للفوز في مباراته الأخيرة على ضيفه الأوكراني شاختار دونيتسك حتى يتأهل للدور التالي.

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وقال لوكاكو: "نحن ربما لسنا بفريق رائع لكننا نتطور. بكل تأكيد عندما تتقدم 3-1 يجب أن تتجنب الألعاب الخطيرة... ويجب قتل المباراة عندما تسنح الفرصة".

وأضاف المهاجم البالغ 27 عاما: "أنا سعيد باللعب مع هؤلاء اللاعبين لأنهم ساعدوني على التطور كثيرا.

وتابع:"أعتقد أني قدمت أفضل مستوياتي في كرة القدم في آخر عام ونصف العام، وأدين بالفضل في ذلك إلى المدرب وزملائي".

وأتم:"أنا واحد فقط ضمن 25 لاعبا في التشكيلة. نملك لاعبين أكثر خبرة مني. أريد فقط مساعدة الفريق على الفوز بالمباريات، وأكون سعيدا عندما يحدث ذلك".

ويتصدر غلادباخ المجموعة بثماني نقاط من خمس مباريات، متقدما بفارق نقطة واحدة على شاختار وريال مدريد، عقب فوز الفريق الأوكراني في وقت سابق على ضيفه الإسباني 2-0، بينما يملك إنتر خمس نقاط.

وستقاتل الأندية الأربعة لبلوغ دور الستة عشر في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة.

المصدر: "رويترز"