 
مباشر

الأهلي يقلب الطاولة على الاتحاد السكندري ويتأهل لنهائي كأس مصر (فيديو وصور)

الرياضة

الأهلي يقلب الطاولة على الاتحاد السكندري ويتأهل لنهائي كأس مصر (فيديو وصور)
EFA/twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p9s5

قلب الأهلي تأخره بهدف أمام الاتحاد السكندري إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر لكرة القدم.

وافتتح الاتحاد باب التسجيل عن طريق الإيفواري رزاق سيسيه في الدقيقة الـ35، وعادل للأهلي محمد مجدي أفشة في الدقيقة الـ71، قبل أن يسجل حمدي فتحي هدف الفوز الثمين للأهلي قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وسيواجه الأهلي في المباراة النهائية المقررة في الـ5 من ديسمبر الجاري، طلائع الجيش الفائز بدوره في وقت سابق اليوم على الزمالك بنتيجة 3-1 في نصف النهائي الأول.

إقرأ المزيد
كأس مصر.. طلائع الجيش يتأهل للمباراة النهائية على حساب الزمالك
كأس مصر.. طلائع الجيش يتأهل للمباراة النهائية على حساب الزمالك

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا