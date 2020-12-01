الأهلي يقلب الطاولة على الاتحاد السكندري ويتأهل لنهائي كأس مصر (فيديو وصور)

قلب الأهلي تأخره بهدف أمام الاتحاد السكندري إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر لكرة القدم.

#الأهلي يفوز على #الإتحاد_السكندري 2/1 ويواجه #طلائع_الجيش فى نهائي كأس مصر

أحرز ثنائية الأهلى مجدي أفشه فى الدقيقة 71 وحمدى فتحي فى الدقيقة 89.. بينما أحرز رزاق سيسيه هدف الاتحاد فى الدقيقة 35 pic.twitter.com/TEm300vKxJ — WATCH iT! (@WatchiTMENA) December 1, 2020

وافتتح الاتحاد باب التسجيل عن طريق الإيفواري رزاق سيسيه في الدقيقة الـ35، وعادل للأهلي محمد مجدي أفشة في الدقيقة الـ71، قبل أن يسجل حمدي فتحي هدف الفوز الثمين للأهلي قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

🔴 📸| صور من مباراة الأهلى و الاتحاد في الدور قبل النهائي لكأس مصر والتى أنتهت بفوز الأهلى 2/1 .... ⬇️⬇️#EFApic.twitter.com/WL2gg9WxTx — EFA.eg (@EFA) December 1, 2020

وسيواجه الأهلي في المباراة النهائية المقررة في الـ5 من ديسمبر الجاري، طلائع الجيش الفائز بدوره في وقت سابق اليوم على الزمالك بنتيجة 3-1 في نصف النهائي الأول.

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المصدر: RT