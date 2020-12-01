الأهلي يقلب الطاولة على الاتحاد السكندري ويتأهل لنهائي كأس مصر (فيديو وصور)
قلب الأهلي تأخره بهدف أمام الاتحاد السكندري إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر لكرة القدم.
#الأهلي يفوز على #الإتحاد_السكندري 2/1 ويواجه #طلائع_الجيش فى نهائي كأس مصر— WATCH iT! (@WatchiTMENA) December 1, 2020
أحرز ثنائية الأهلى مجدي أفشه فى الدقيقة 71 وحمدى فتحي فى الدقيقة 89.. بينما أحرز رزاق سيسيه هدف الاتحاد فى الدقيقة 35 pic.twitter.com/TEm300vKxJ
وافتتح الاتحاد باب التسجيل عن طريق الإيفواري رزاق سيسيه في الدقيقة الـ35، وعادل للأهلي محمد مجدي أفشة في الدقيقة الـ71، قبل أن يسجل حمدي فتحي هدف الفوز الثمين للأهلي قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.
🔴 📸| صور من مباراة الأهلى و الاتحاد في الدور قبل النهائي لكأس مصر والتى أنتهت بفوز الأهلى 2/1 .... ⬇️⬇️#EFApic.twitter.com/WL2gg9WxTx— EFA.eg (@EFA) December 1, 2020
وسيواجه الأهلي في المباراة النهائية المقررة في الـ5 من ديسمبر الجاري، طلائع الجيش الفائز بدوره في وقت سابق اليوم على الزمالك بنتيجة 3-1 في نصف النهائي الأول.
🔴 الطريق إلى نهائي كأس مصر .... 🏆#EFApic.twitter.com/qQY16uZaoE— EFA.eg (@EFA) December 1, 2020
المصدر: RT