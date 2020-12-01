لاعب منتخب إنجلترا السابق: قميص مارادونا ليس للبيع

قال ستيف هودج لاعب وسط المنتخب الإنجليزي السابق إنه رفض العديد من العروض من مشترين محتملين لقميص ارتداه الراحل دييغو مارادونا في مباراة دور الثمانية الشهيرة بكأس العالم 1986.

Diego Maradona: Argentina legend's 1986 World Cup shirt is not for sale, says Steve Hodge https://t.co/7vE0C7W16b — BBC News England (@BBCEngland) December 1, 2020

وأصر هودج على أن هذا القميص التاريخي ليس للبيع.

وتبادل هودج البالغ 58 عاما قمصان اللعب مع مارادونا بعد هزيمة إنجلترا 2-1 أمام الأرجنتين في ملعب أزتيكا في المكسيك في مباراة سجل خلالها مارادونا هدفا باليد قبل أن يهز الشباك مجددا ليحرز واحدا من أجمل الأهداف في تاريخ كأس العالم.

وكان الأسطورة مارادونا قد توفي في منزله عن عمر ناهز 60 عاما الأسبوع الماضي إثر أزمة قلبية.

وزاد الطلب بشكل كبير على قميص مارادونا الذي حصل عليه هودج والمعروض حاليا في المتحف الوطني لكرة القدم في إنجلترا الموجود في مانشستر وقال خبير مقتنيات رياضية أمريكي إن قيمته قد تصل إلى مليوني دولار.

لكن هودج يعارض بيع القميص.

Hodge on Maradona.



BBC Sport's take on our interview with former #nffc and England midfielder, Steve Hodge: https://t.co/HEUcMYEe8Gpic.twitter.com/t3IAVPNrS9 — BBC Nottingham Sport (@BBCRNS) December 1, 2020

وقال هودج في لقاء صحفي مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "احتفظ بهذا القميص منذ 34 عاما ولم أفكر أبدا في بيعه. أحب الاحتفاظ به حيث يحمل قيمة معنوية كبيرة".

وأضاف: "يطرق الناس باب منزلي بلا توقف ويرن الهاتف باستمرار من كل حدب وصوب من محطات التلفزيون والإذاعة المحلية إلى المحطات الأجنبية".

وأتم: "كان أمرا مزعجا بشدة. ثارت أحاديث غير لطيفة عن أني احتفظ به لأني أريد مليونا أو أكثر أو سعيا وراء المال. كل هذه الأمور خاطئة تماما. القميص ليس للبيع".

''I thought for a souvenir, why not get his shirt?''



Speaking back in 2010, former England and #nffc midfielder Steve Hodge on how he got Diego Maradona's shirt from the infamous 1986 World Cup quarter final.



Listen: https://t.co/2AETWqTQ1Lpic.twitter.com/umn2PU8qvx — BBC Nottingham Sport (@BBCRNS) November 26, 2020

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المصدر: رويترز