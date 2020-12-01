كأس مصر.. طلائع الجيش يتأهل للمباراة النهائية على حساب الزمالك

تأهل نادي طلائع الجيش إلى المباراة النهائية لكأس مصر لكرة القدم بعد تغلبه على الزمالك حامل اللقب في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الدور نصف النهائي من المسابقة.

وتقدم أحمد سمير للطلائع في الدقيقة 36 وعادل للزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع للشوط الأول.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليلجأ الفريقان لوقتين إضافيين استطاع خلالهما الطلائع تسجيل هدفين عن طريق أحمد سمير من ركلة جزاء وعمرو مرعي في الدقيقتين 95 و113 على الترتيب.

#طلائع_الجيش إلى نهائي كأس مصر بالفوز على #الزمالك 3/1

أحرز ثلاثية الطلائع أحمد سمير هدفين فى الدقيقتين 36 و95 وعمرو مرعى فى الدقيقة 113.. بينما أحرز شيكابالا هدف الزمالك الوحيد فى الدقيقة 45+2 pic.twitter.com/7LRvsbPXMv — WATCH iT! (@WatchiTMENA) December 1, 2020

🔴 📸| صور من مباراة الزمالك و طلائع الجيش والتى أنتهت بفوز طلائع الجيش 3/1 .... ⬇️⬇️#EFApic.twitter.com/5UKFZozNUV — EFA.eg (@EFA) December 1, 2020

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وسيواجه طلائع الجيش في المباراة النهائية لكأس مصر المقررة في الـ5 من ديسمبر المقبل، الفائز من مواجهة نصف النهائي الثانية التي ستجمع في وقت لاحق اليوم الأهلي والاتحاد السكندري.

المصدر: RT