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رغم التأهل.. مدرب إشبيلية لا يعتزم إراحة أي لاعب أمام تشيلسي

الرياضة

رغم التأهل.. مدرب إشبيلية لا يعتزم إراحة أي لاعب أمام تشيلسي
Reuters
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أكد جولين لوبتيغي مدرب إشبيلية الإسباني أنه لا ينوي إراحة أي لاعب أمام ضيفه تشيلسي الإنجليزي غدا الأربعاء ضمن دوري أبطال أوروبا رغم تأهل فريقه لدور الـ16 من المسابقة القارية.

ويملك كل من إشبيلية وتشيلسي عشر نقاط وتأهلا بالفعل للدور المقبل رغم أن الفائز بمباراة الغد في ملعب رامون سانشيز بيزخوان سيحسم صدارة المجموعة الخامسة.

ولا يزال لوبتيغي يأمل في الاعتماد على ثنائي الهجوم لوك دي يونغ ولوكاس أوكامبوس رغم غيابهما عن التدريبات اليوم الثلاثاء بينما سيفتقد جهود الحارس الأساسي برونو والمهاجم كارلوس فرنانديز بعد إصابتهما بفيروس كورونا إضافة إلى ثنائي الوسط المصاب ماركوس أكونيا وسوسو. 

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‬وبعد مواجهة تشيلسي سيستضيف إشبيلية منافسه ريال مدريد السبت المقبل ضمن الجولة الـ12 من "الليغا".

‬وقال لوبتيغي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "لم يتدرب لاعبان في الفريق (دي يونغ وأوكامبوس) وأتمنى استعادتهما وعدم خسارة جهود أي لاعب آخر. سنواجه تحديا أمام منافس يملك القدرات للفوز بدوري الأبطال. يملك تشيلسي أفضل هجوم في إنجلترا (مع ليفربول) وسنواجهه على حسم صدارة المجموعة".

وبعد بداية صعبة للموسم في الدوري الإسباني حقق فريق المدرب لوبتيغي خمسة انتصارات متتالية في كل المسابقات.

المصدر: رويترز

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