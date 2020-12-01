 
مباشر
عاجل
إيطاليا تسجل ارتفاعا كبيرا في عدد الوفيات بفيروس كورونا

الإيطالي أنجلو مساعد مدرب ضمك السعودي يشهر إسلامه (فيديو)

الرياضة

الإيطالي أنجلو مساعد مدرب ضمك السعودي يشهر إسلامه (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p9pb

نشر رئيس نادي ضمك السعودي صالح أبو نخاع، عبر حسابه في "تويتر"، فيديو يظهر الإيطالي أنجلو مساعد الجزائري نور الدين بن زكري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يشهر إسلامه.

وأرفق أبو نخاع الفيديو بالقول: "الحمد لله، هذا الفوز الحقيقي، الإيطالي أنجلو (حسين) يعلن إسلامه".

إقرأ المزيد
"اليويفا" يكشف قائمة اللاعبين المرشحين للتشكيلة المثالية لعام 2020

وظهر في الفيديو نور الدين بن زكري رفقة الإيطالي الذي اختار اسم حسين، وفالح مستور مدير المسؤولية الاجتماعية بالنادي السعودي ورئيس النادي.

المصدر: نادي ضمك السعودي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا