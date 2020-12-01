الإيطالي أنجلو مساعد مدرب ضمك السعودي يشهر إسلامه (فيديو)
نشر رئيس نادي ضمك السعودي صالح أبو نخاع، عبر حسابه في "تويتر"، فيديو يظهر الإيطالي أنجلو مساعد الجزائري نور الدين بن زكري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يشهر إسلامه.
وأرفق أبو نخاع الفيديو بالقول: "الحمد لله، هذا الفوز الحقيقي، الإيطالي أنجلو (حسين) يعلن إسلامه".
الحمدلله ...— صالح ابونخاع (@salehabunkaah) December 1, 2020
هذا الفوز الحقيقي!!!!
الايطالي انجلو (حسين) يعلن اسلامه ❤️❤️
شكراً كابتن زكري
شكراً فالح مسفر مدير #المسئوليه_الاجتماعيه#مكتب_الدعوه_والارشاد#خميس_مشيط#ضمكpic.twitter.com/iLNTB7OUyR
وظهر في الفيديو نور الدين بن زكري رفقة الإيطالي الذي اختار اسم حسين، وفالح مستور مدير المسؤولية الاجتماعية بالنادي السعودي ورئيس النادي.
المصدر: نادي ضمك السعودي